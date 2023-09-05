Шесть томичей заболели энтеровирусным менингитом за неделю

В Томской области продолжается сезон энтеровирусных инфекций Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области выявили уже шесть случаев с подозрением на энтеровирусный менингит. За неделю с подозрением на энтеровирус в больницы обратились более 40 человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре

«За последнюю неделю выявлено с подозрением на энтеровирусную инфекцию 43 случая. Это выше среднемноголетнего уровня почти в 1,5 раза. В шести случаях подозрение на энтеровирусный менингит», — сообщили специалисты.

По данным санврачей, чаще всего энтеровирусом заболевают дети. Юные томичи до трех лет составили – 44,2%, дети до 3-6 лет – 30,2%, до 7-17 лет – 21% и только 4,6% взрослые.

Большая часть заболевших проживает в Томске, а также в районах Томской области. Также специалисты регистрируют случаи заноса данной инфекции в детские организации.

Заразиться энтеровирусом легко, так как он распространён повсеместно и устойчив во внешней среде. Чаще всего заразиться им можно из-за купания в несанкционированных местах и несоблюдения личной гигиены.

В водоемах вирус живет до двух месяцев, кроме того, он передается контактно-бытовым путем.