Несколько улиц Томска останутся обесточенными 5 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горсети Томска сегодня, 5 сентября, будут проводить плановые работы. Именно поэтому несколько улиц города останется без электричества.

Список адресов:

5 Сентября 2023 с 09:00 до 5 Сентября 2023 13:00

Аникино СТ ""Кедр-2"" уч.44

г. Томск пер. Аникинский 3-й 1,уч.1

г. Томск пер. Аникинский 5-й 1-7,1/1,2,2-а,2-а стр.1,4-а,4-б,6-10,6-а,7-а

г. Томск ул. Басандайская 31-а,31/1,31/4,31/5,31/7,31/9,31/10,31/11,31/12,31/13,31/15,33,33/5,35/1,35/2,35/3,

35/4,37-41,37-а,37/2,41/1,41/2,41/3,47-53,47/1,47/2,47/3,49/1,49/2,51-б,51-в,51/1,53-а,53/1,54,55-а,55/1,58-60,60/1,60/2,62-а,62-б,64-68,64-а

5 Сентября 2023 с 09:00 до 5 Сентября 2023 16:30

г. Томск ул. Набережная озера 5,12,16

г. Томск ул. Маркса Карла 52-56,79-83

г. Томск пер. Дербышевский 30,33

г. Томск ул. Подгорная Большая 50,56,64 п.5,64-66,70,71

г. Томск ул. Люксембург Розы 67-69,73-75,73-а,79-81

г. Томск ул. Дальне-Ключевская 11 п.1

г. Томск пр-кт Ленина 150-152,150-а,150-б,152-а,160-162,166,179

г. Томск пер. Островского 4,15а,19,19а,22

5 Сентября 2023 с 09:00 до 5 Сентября 2023 17:00

г. Томск Басандайский 3-й пер 1-3,2/1,4,8/6,9/2,11,11-а

г. Томск Басандайский 4-й пер 17,20,26

г. Томск ул. Балтийская 10,10-а,10-б

г. Томск Ялтинская ул 35

г. Томск Чаинский пер 11,14,15-17,20

г. Томск Радищева пер 33-35,36-38

г. Томск Парабельский пер 17,28

г. Томск Крымская ул 1-7,4-36,11-23,27-33

5 Сентября 2023 с 09:00 до 5 Сентября 2023 17:00

г. Томск Каховская ул 19а

Томск пер. Горшковский 1-а,3-5,7/1,8-10

5 Сентября 2023 с 13:00 до 5 Сентября 2023 16:00

. п Калтай

5 Сентября 2023 с 14:00 до 5 Сентября 2023 17:00

г. Томск пер. Басандайский 5-й 3

г. Томск пер. Басандайский 6-й 1,11

г. Томск ул. Потаповы лужки 1-3