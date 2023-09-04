Более 67 тысяч томичей получают ежемесячную выплату

Отделение СФР по Томской области назначает ежемесячную денежную выплату инвалидам и детям-инвалидам без подачи заявления Фото: Даниил ОПАРИН

В Томской области более 67 тысяч человек получают ежемесячную денежную выплату, подсчитали в обладминистрации. Такая выплата положена нескольким категориям льготников, среди которых инвалиды (в том числе дети), ветераны, члены семей погибших военнослужащих и др.

«Отделение СФР по Томской области назначает ежемесячную денежную выплату инвалидам и детям-инвалидам без подачи заявления», - прокомментировали в пресс-службе администрации Томской области и уточнили, что происходит это сразу после признания гражданина инвалидом.

Если человеку положена выплата по нескольким основаниям, то назначают ее только по одному из них, которое выберет сам гражданин. Если у него оформлена пенсия, то выплата приходит вместе с ней. Если же он не является пенсионером, то обратиться в отделение СФР нужно лишь для того, чтобы выбрать способ доставки ежемесячной денежной выплаты.