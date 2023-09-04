На набережной Ушайки в Томске завершили мурал с легендой о Томе и Ушае

Площадь мурала составила более 400 квадратных метров. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

В Томске завершили работу над муралом на набережной Ушайки, сообщает мэрия города. Напомним, что мурал посвящен легенде о Томе и Ушае.

«Площадь мурала составила более 400 квадратных метров», - уточнили в пресс-службе мэрии Томска.

Над созданием мурала трудились восемь художников. Рисовать его начали в августе, после того, как территорию привели в порядок на субботнике. Напомним, что в рамках фестиваля «Выход в город» в Томске появилось уже несколько муралов, в том числе возле ТЮЗа, на проспекте Кирова и др.