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НовостиОбщество4 сентября 2023 10:15

Лучшего специалиста по охране труда в Сибири выберут в Томске

Конкурс состоится 5 сентября
Александра Тайбатрова
В финале примут участие 16 специалистов

В финале примут участие 16 специалистов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году в Томске состоится межрегиональный конкурс «Лучший специалист по охране труда в Сибири». В пресс-службе администрации Томской области сообщили, что его проведение инициировал региональный департамент труда и занятости.

«Финальный этап конкурса стартует 5 сентября в 09.20», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

С 15 мая по 16 июня проходили региональные этапы конкурса, в которых поучаствовали около 800 специалистов по охране труда. В финале примут участие 16 специалистов. Из них выберут победителей в двух номинациях: «Лучший специалист по охране труда Сибири производственной сферы» и «Лучший специалист по охране труда Сибири непроизводственной сферы». Участникам, которые займут первое, второе и третье места, выплатят денежные призы.