Лучшего специалиста по охране труда в Сибири выберут в Томске

В финале примут участие 16 специалистов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году в Томске состоится межрегиональный конкурс «Лучший специалист по охране труда в Сибири». В пресс-службе администрации Томской области сообщили, что его проведение инициировал региональный департамент труда и занятости.

«Финальный этап конкурса стартует 5 сентября в 09.20», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

С 15 мая по 16 июня проходили региональные этапы конкурса, в которых поучаствовали около 800 специалистов по охране труда. В финале примут участие 16 специалистов. Из них выберут победителей в двух номинациях: «Лучший специалист по охране труда Сибири производственной сферы» и «Лучший специалист по охране труда Сибири непроизводственной сферы». Участникам, которые займут первое, второе и третье места, выплатят денежные призы.