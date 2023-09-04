В Северске с 6 сентября начнут подключать детские сады к отоплению

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В Томской области в закрытом городе Северск с 6 сентября начнут подключать детские сады к отоплению. Школы подключат с 11 сентября, сообщил мэр города Николай Диденко.
"Учитывая нестабильные погодные условия, мэр дал поручение со среды, 6 сентября, начать подачу тепла во все детские сады Северска для обеспечения комфортных условий пребывания детей", - говорится в сообщении администрации ЗАТО Северск.
Уточняется, что данный вопрос поднимался в ходе селекторного совещания с руководителями городских предприятий.