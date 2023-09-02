Томичи рассказали, как относятся к бородатым мужчинам

За бородой нужно ухаживать Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В первую субботу сентября отмечают Всемирный день бороды. В честь этого Tomsk.mk.ru расспросил томичей, как они относятся к такому элементу мужского имиджа.

Например, Николай уверен, что каждый мужчина хотя бы раз пробовал отрастить бороду. Правда, по мнению томича, так как отрастающая борода доставляет немало неудобств, многие быстро отказываются от этой затеи.

А жительница Томска Алина призналась, что ухоженные бороды ей нравятся. Она уверена, что за бородой должен быть должный уход. С этим согласны сотрудники барбершопов. Специалисты советуют мыть бороду каждые два-три дня. Но сушить ее феном не стоит: так их можно пересушить.

А Виктор, который носит густую рыжую бороду, с удовольствием бы от нее избавился, так как без растительности на лице выглядит моложе. Но жене борода Виктора нравится, поэтому мужчина ее и не сбривает.