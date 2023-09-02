Житель Томска отдал случайной знакомой почти полмиллиона рублей

Получив деньги, девушка перестала выходить на связь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Томска обратился в полицию с заявлением о хищении денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. По предварительной информации, 45-летний томич познакомился с девушкой в соцсетях. Переписывались они примерно месяц.

«За это время злоумышленница заняла у томича около 450 тысяч рублей», - рассказали в полиции.

Девушка просила денег на продукты, ремонт автомобиля и похороны. После этого интернет-знакомая перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.