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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 4:38

Житель Томска отдал случайной знакомой почти полмиллиона рублей

Томич перевел 450 тысяч рублей знакомой по переписке
Александра Тайбатрова
Получив деньги, девушка перестала выходить на связь

Получив деньги, девушка перестала выходить на связь

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Томска обратился в полицию с заявлением о хищении денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. По предварительной информации, 45-летний томич познакомился с девушкой в соцсетях. Переписывались они примерно месяц.

«За это время злоумышленница заняла у томича около 450 тысяч рублей», - рассказали в полиции.

Девушка просила денег на продукты, ремонт автомобиля и похороны. После этого интернет-знакомая перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.