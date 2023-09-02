В первую субботу осени в Томске будет +22 градуса и без осадков

В Томске и области синоптики прогнозируют юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами. Фото: Анна Ковалева

В субботу, 2 сентября, в Томске не будет существенных осадков, сообщает Томский гидрометцентр. Днем температура воздуха составит +20…22 градусов.

Будет облачно с прояснениями.

В Томской области 2 сентября местами могут пройти кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до +17…22 градусов.

В Томске и области синоптики прогнозируют юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.