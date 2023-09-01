В рейтинг лучших университетов мира вошли пять томских вузов

В рейтинг вошли ТГУ, ТПУ, ТГАСУ, ТУСУР и СибГМУ. Фото: Анна Ковалева

Пять университетов Томска попали в рейтинг лучших вузов мира, пишет «Аргументы и факты – Томск». Речь про рейтинг «Три миссии университета».

Томский госуниверситет занял в рейтинге 211 место, а Томский политех – 274-е. Также в рейтинг попали ТГАСУ, ТУСУР и СибГМУ.

Всего в глобальном рейтинге оценивались 2000 вузов из разных стран. Из России в него вошли 154 высших учебных заведения. Рейтинг составляли на основе развития образования, науки и взаимодействия с обществом.