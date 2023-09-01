Студентам Томской области с 1 сентября дали скидку 50% на электрички

Чтобы купить абонемент со скидкой, нужно предъявить студенческий билет Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С начала учебного года студенты Томской области могут ездить на электричках со скидкой 50%, эта информация опубликована на сайте региональной администрации. На скидку могут рассчитывать те, кто приобрел абонемент. Скидка будет действовать до 15 июня 2024 года.

«Льгота действует в направлениях Томск Асино и Томск – Сураново», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Чтобы купить абонемент со скидкой, нужно предъявить студенческий билет. Студент при этом должен учиться очно в учреждении начального, среднего или высшего образования, а в билете должна быть отметка о продлении на 2023-2024 учебный год.