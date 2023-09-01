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НовостиОбщество1 сентября 2023 8:39

В конце Иркутского тракта к 20 сентября в Томске появится гигантский мурал

Это самый большой мурал фестиваля «Выход в город»
Александра Тайбатрова
Мурал нарисуют на стене 17-этажного дома. Фото: скриншот видео мэрии

Мурал нарисуют на стене 17-этажного дома. Фото: скриншот видео мэрии

В Томске начали рисовать новый мурал в рамках проекта «Выход в город». Как сообщили в мэрии город, мурал в конце Иркутского тракта станет самым большим объектом стрит-арт-фестиваля. Рисовать его начали в среду, а завершить планируют к 20 сентября.

«Иллюстрация в стиле супрематизм разработана Семёном Ермаковым», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Мурал нарисуют на стене 17-этажного дома в конце Иркутского тракта.

Напомним, что фестиваль «Выход город» стартовал в Томске 11 мая. В рамках проекта муралы уже появились возле ТЮЗа, на проспекте Кирова, на улице Советской, на Набережной Ушайки и др.