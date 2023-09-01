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НовостиОбщество1 сентября 2023 6:56

В Томске планируют построить ледовую арену на 5500 мест

Замгубернатора Томской области представил эскиз будущей арены
Александра Тайбатрова
Эскиз будущего ледового дворца. Источник: Telegram-канал Андрея Дунаева

Эскиз будущего ледового дворца. Источник: Telegram-канал Андрея Дунаева

В Томске хотят построить новую ледовую арену, рассчитанную на 5500 мест. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Томской области Андрей Дунаев. Также он презентовал эскиз будущей арены.

«Пока только определяемся, как приступим к работе, как начнем», - уточнил замгубернатора.

По словам Андрея Дунаева, построить ледовую арену в Томске поручил губернатор. Кто будет выполнять работы и когда новый спортивный объект станет реальностью, пока не сообщается.