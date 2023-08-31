Под Томском в лесу потерялась 42-летняя женщина

Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт».

В Томском районе в лесу пропала 42-летняя Татьяна Сулимова, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». В лес она ушла сегодня, 31 августа. Желающих принять участие в поисках ждут в 10-м корпусе ТПУ на проспекте Ленина, 2.

«Рост 175 сантиметров, худощавая, волосы светло-русые, глаза голубые», - так описывают приметы пропавшей в ориентировке.

Известно, что Татьяна была одета в коричневый камуфляжный костюм, черные кроссовки и синюю кепку с оранжевой надписью При себе у женщины было белое ведро.

Координаты штаба обещают сообщить позже, поиски будут вести в районе поселка 86-й квартал.

Всех, кто может что-то знать о местонахождении пропавшее, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).