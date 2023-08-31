Директора томского медцентра Фельзингер обвиняют в мошенничестве

В результате ущерб бюджету региона оценили в 26 миллионов рублей. Фото: Сиб.фм

В Томске расследуют дело о мошенничестве в медицинской клинике. Речь про клинику «Сантэ», руководителем и директором которой является Екатерина Фельзингер. СК по Томской области сообщает также, что обвиняемыми по делу проходят главврач клиники и врач онколог.

По версии следствия, они вступили в преступный сговор и подготовили документы, в которые внесли фактически не оказанные услуги онкобольным. СК по Томской области сообщает, что в клинике не было необходимых для такого лечения препаратов. Эти документы направляли в страховые медорганизации Томской области. В результате ущерб бюджету региона оценили в 26 миллионов рублей.

Все три фигуранта дела заключены под стражу. Помимо дела о мошенничестве, следователи сейчас изучают их действия на предмет наличия признаков преступления по статье об оказании услуг, не соответствующих не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.