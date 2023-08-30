В ветеринарных организациях Томской области работают почти 600 человек

В регионе работают 34 ветеринарные организации и 35 предпринимателей в этой сфере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последний день лета свой профессиональный праздник отмечают ветеринарные работники. С 2014 года праздник носит статус государственного. В честь этого Томскстат опубликовал данные о деятельности ветеринаров в Томской области.

Так, в регионе работают 34 ветеринарные организации и 35 предпринимателей в этой сфере.

«В организациях, занимающихся ветеринарной деятельностью, среднесписочная численность работников составила 583 человека», - сообщили в Томскстате.

За 2022 год жителям Томской области оказали ветеринарные услуги на сумму 245 миллионов рублей. А за шесть месяцев этого года – на 116 миллионов.