В Томске проанализировали цены на яблоки, орехи и мед перед Спасами

Стало больше поставок яблок с юга России, что позволило сдержать цены Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты отделения Банка России по Томской области проанализировали цены на символы трех августовских Спасов – мед, яблоки и орехи.

За год цены на мед в среднем выросли на 8%. На его сбор повлияла холодная погода в начале лета. А вот цены на яблоки в Томской области за год остались стабильными и увеличились только на 0,7%. Стало больше поставок этих фруктов с юга России, что позволило сдержать цены. А вот орехи даже подешевели на 9%. Хотя большинство орехов в Россию поставляют из-за рубежа, их производство в мире растет.