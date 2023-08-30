«Виновным себя не признал»: в Томске вынесли приговор нападавшему на женщин

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске вынесли приговор 32-летнему мужчине, который обвинялся в совершении действий сексуального характера в отношении двух незнакомых женщин, об этом сообщает СК по Томской области. Суд установил, что действия сексуального характера томич совершил в апреле и июне прошлого года. Он нападал на незнакомых женщин ночью.

«Он сбивал потерпевших с ног, и, повалив на землю, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, после чего скрывался с места преступления», - прокомментировали в региональном СК.

Здоровью одной из пострадавших был нанесен тяжкий вред.

Томич не признал свою вину, но суд счел, что собранных доказательств достаточно для признания его виновным. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.