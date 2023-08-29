Томску выделили дополнительные средства на зарплаты бюджетникам

Бюджет Томска увеличивается на 955 миллионов. Фото: Анна Ковалева

Томску из бюджета области выделили средства на повышение зарплат бюджетникам. Об этом на заседании комитета по бюджету, экономике и собственности Думы Томска 29 августа рассказала и.о. заммэра Томска – начальник департамента финансов мэрии Анна Мальсагина.

Она отметила, что бюджет Томска увеличивается на 955 миллионов, и большая часть из этих средств пойдет именно на зарплаты. Так, на повышение зарплаты педагогических работников муниципальных школ запланировано более 385 миллионов, а детских садов – свыше 334 миллионов.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата учителей в Томской области составит 49 тысяч рублей.