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НовостиОбщество29 августа 2023 12:24

Томску выделили дополнительные средства на зарплаты бюджетникам

Средства Томск получил из бюджета региона
Александра Тайбатрова
Бюджет Томска увеличивается на 955 миллионов. Фото: Анна Ковалева

Бюджет Томска увеличивается на 955 миллионов. Фото: Анна Ковалева

Томску из бюджета области выделили средства на повышение зарплат бюджетникам. Об этом на заседании комитета по бюджету, экономике и собственности Думы Томска 29 августа рассказала и.о. заммэра Томска – начальник департамента финансов мэрии Анна Мальсагина.

Она отметила, что бюджет Томска увеличивается на 955 миллионов, и большая часть из этих средств пойдет именно на зарплаты. Так, на повышение зарплаты педагогических работников муниципальных школ запланировано более 385 миллионов, а детских садов – свыше 334 миллионов.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата учителей в Томской области составит 49 тысяч рублей.