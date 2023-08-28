Шесть томских школ не примут учеников 1 сентября

В 2024 году ремонт планируется в 11 школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Считанные дни остались до старта нового учебного года. Но шесть школ Томска не распахнут свои двери для учеников 1 сентября. Все потому, что в них идет капитальный ремонт, пишет «Аргументы и факты – Томск» со ссылкой на главу департамента образования Томска Максима Савенкова.

«Ученики закрытых школ будут переведены в соседние учебные заведения», - говорится в сообщении.

Расписание сейчас составляют, его представят на школьных собраниях. Также возможно проводить уроки в онлайн-формате.

В 2023 году планировалось отремонтировать семь школ, поскольку здании многих школ имеют большой износ. А в 2024 году ремонт планируется в 11 школах, и их ученики могут столкнуться с аналогичной ситуацией, когда учиться приходится в других зданиях.

Напомним, что 1 сентября учеников примут новая школа на улице Демьяна Бедного и лицей №8, в котором завершился 4-летний ремонт.