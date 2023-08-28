Погоду в Томске больше не определяют воздушные массы из Центральной России

Средняя температура в Томской области растет, но климат от этого не становится более мягким. Фото: Анна Ковалева

Резкие перепады погоды, которые наблюдаются в Томской области в последнее время, связаны с тем, что изменился принцип циркуляции воздуха. Об этом рассказала доцент кафедры метеорологии и климатологии ГГФ ТГУ Ирина Кужевская, сообщает пресс-служба вуза. Если раньше погоду в Сибири определяли воздушные массы из центральной части России, то теперь они перемещаются вдоль меридианов.

«Нас накрывает воздух то из Пакистана, и тогда становится жарко, как в этом июне, то с Карского моря, и тогда резко становится холодно», - объяснила Ирина Кужевская.

При этом эксперт рассказала, что циркуляционная эпоха длится в среднем 30-40 лет, а потом меняется. При этом с изменением цикла и погода стала меняться более резко. Это касается не только перепадов температур, но и количества осадков. Сейчас все более привычными становятся затяжные дожди или долгая засуха.

Также Ирина Кужевская отметила, что средняя температура в Томской области растет, но климат от этого не становится более мягким. Морозы ниже -40 градусов по-прежнему будут, но после них возможны оттепели.