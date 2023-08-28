В Томской области ПСС спасли пенсионерку, которая заблудилась в лесу

Фото: ПСС по Томской области

В Томской области в районе деревни Петухово ПСС спасли пенсионерку, которая заблудилась в лесу. 86-летняя женщина сама сообщила о том, что она потерялась, сообщают спасатели в своем телеграм-канале.

"27 августа в 18:05 в Томскую областную поисково-спасательную службу поступил вызов о том, что женщина 86 лет потерялась в лесу в районе д. Петухово. Бабушка самостоятельно сообщила об этом родственникам и объяснила ориентиры своего местонахождения", - говорится в сообщении.

Прибыв на место проведения поисковых работ, спасатели встретили своего знакомого — Чернова Павла, который является жителем деревни и предложил свою помощь в поисках бабушки. Спасатели вместе с Павлом определили направления движения и разделились для обследования территории.

В 20:30 потерявшаяся была найдена гражданином Черновым, выведена к дачам и передана спасателям. Оперативно-дежурная смена в свою очередь передала бабушку родственникам. Медицинская помощь не потребовалась.