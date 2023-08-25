В Томской области проведут молебны перед учебным годом

В Богоявленском кафедральном соборе Томска 31 августа молебен на начало нового учебного года совершит митрополит Томский и Асиновский Ростислав Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед новым учебным годом в храмах Томской области пройдут молебны. В большинстве храмов молебны совершат в ближайшее воскресенье, 27 августа, сразу после Божественной литургии.

«Это особый чин, в котором школьники и студенты, а также их родители и преподаватели просят Божией помощи в постижении и разумении доброго и душеполезного учения и молятся о здравии учеников», - прокомментировали в Томской епархии.

Молебны будут совершаться также 28, 30, 31 августа, 2 и 3 сентября. Узнать полное расписание можно на сайте Томской епархии.

В Богоявленском кафедральном соборе Томска 31 августа молебен на начало нового учебного года совершит митрополит Томский и Асиновский Ростислав.