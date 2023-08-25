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НовостиОбщество25 августа 2023 10:47

В Томской области от клещей пострадали 17,5 тысяч человек за сезон

У 32 томичей выявили энцефалит, а у 57 – боррелиоз
Александра Тайбатрова
Из обратившихся только 18,6% привиты от клещевого энцефалита

Из обратившихся только 18,6% привиты от клещевого энцефалита

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области продолжается сезон активности клещей, отмечает управление Роспотребнадзора Томской области. Так, за минувшую неделю от клещей пострадали 138 человек, в том числе 32 ребенка. А всего с начала сезона насчитывается почти 17,5 тысяч пострадавших, среди которых более 3,1 тысяч детей.

«Из обратившихся только 18,6% привиты от клещевого энцефалита», - отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Из пострадавших у 32 человек выявили клещевой энцефалит, а у 57 – боррелиоз.