В Томской области от клещей пострадали 17,5 тысяч человек за сезон

Из обратившихся только 18,6% привиты от клещевого энцефалита Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области продолжается сезон активности клещей, отмечает управление Роспотребнадзора Томской области. Так, за минувшую неделю от клещей пострадали 138 человек, в том числе 32 ребенка. А всего с начала сезона насчитывается почти 17,5 тысяч пострадавших, среди которых более 3,1 тысяч детей.

«Из обратившихся только 18,6% привиты от клещевого энцефалита», - отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Из пострадавших у 32 человек выявили клещевой энцефалит, а у 57 – боррелиоз.