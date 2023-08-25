В Томской области более 82 миллионов потратили на компенсацию платы за детсад

Компенсацию получают более 7700 томских семей, в которых растут свыше 9200 дошкольников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области более 82 миллионов направили на компенсацию платы родителей за детский сад, подсчитали в администрации региона. Выплату получают семьи, в которых доход на одного человека меньше регионального прожиточного минимума – чуть более 14 тысяч рублей. Компенсацию получают более 7700 томских семей, в которых растут свыше 9200 дошкольников.

«Право на получение выплаты устанавливается на один год», - рассказала замначальника областного департамента социальной защиты населения Ирина Куракина и добавила, что, если через год ребенок продолжает ходить в детский сад, обращаться за ее назначением нужно снова.

Компенсация на первого ребенка равняется 20% от среднего размера родительской платы. На второго – уже 50%, а на третьего и последующих – 70%. При этом выплата на полный месяц не может быть меньше 1189 рублей на ребенка за полный месяц и не может превышать фактическую плату за детсад. Оформить выплату можно в центре соцподдержки по месту жительства.