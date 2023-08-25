В Томске нашли пропавшего 20 августа 34-летнего мужчину

Волонтеры благодарят за распространение информации по поиску Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске найден живым и здоровым 34-летний Илья Дображенков. Напомним, что близкие не знали о его местонахождении с 20 августа. Волонтеры «ЛизаАлерт» начали распространять информацию о пропавшем 24 августа.

А 25 августа стало известно, что мужчину нашли, что он жив.

«Спасибо за распространение информации по поиску!», - написали в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт».

Других подробностей о поиске не сообщают.

А накануне в Томске нашли пропавшую 18 августа пенсионерку.