В Томске нашли пропавшего 20 августа 34-летнего мужчину

Волонтеры благодарят за распространение информации по поиску
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Томске найден живым и здоровым 34-летний Илья Дображенков. Напомним, что близкие не знали о его местонахождении с 20 августа. Волонтеры «ЛизаАлерт» начали распространять информацию о пропавшем 24 августа.
А 25 августа стало известно, что мужчину нашли, что он жив.
«Спасибо за распространение информации по поиску!», - написали в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт».
Других подробностей о поиске не сообщают.
А накануне в Томске нашли пропавшую 18 августа пенсионерку.