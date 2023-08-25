Средняя зарплата учителей в Томской области вырастет до 49 тысяч

Ранее власти анонсировали повышение окладов учителям в новом учебном году Фото: Даниил ОПАРИН

С 1 сентября этого года средняя зарплата учителей в Томской области составит примерно 49 тысяч рублей. Такие данные озвучили на заседании Законодательной Думы региона 2 августа. Речь идет именно о средних цифрах, в то время как конкретные суммы расчетов в разных городах и районах будут отличаться, в зависимости от имеющих коэффициентов, нагрузки и т.д.

Напомним, что ранее власти анонсировали повышение окладов учителям в новом учебном году. Тогда же сообщалось, что средняя зарплата учителей региона в 2021 году составляла 39,5 тысяч рублей.

Также на заседании Законодательной Думы губернатор Владимир Мазур напомнил, что с 1 июня 2022 года зарплата бюджетников в среднем выросла на 10%.