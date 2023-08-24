В Томске могут открыть вытрезвитель в 2026 году

На открытие вытрезвителя понадобится более 29 миллионов рублей Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В 2026 году в Томске может открыться вытрезвитель. Соответствующий законопроект был одобрен Законодательной Думой Томской области в первом чтении.

Как следует из него, с 1 января 2026 года граждане, у которых нет проблем со здоровьем, но они при этом пьяны, будут помещаться в специализированную организацию.

Вытрезвитель будет рассчитан на 20 мест, следует из документа. Финансировать его работу будут из бюджета области. На открытие вытрезвителя понадобится более 29 миллионов рублей, а ежегодное содержание будет обходиться как минимум в 21 миллион рублей.

Аналогичные законопроекты уже приняты в Кемеровской, Иркутской областях и других регионах.