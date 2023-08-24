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НовостиОбщество24 августа 2023 7:36

«Вместо пустыря»: в Ленинском районе Томска появилась спортивная площадка

В Томске построили спортплощадку на Черемошниках за 5,7 миллионов
Александра Тайбатрова
Площадку ввели в эксплуатацию

Площадку ввели в эксплуатацию

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На Черемошниках в Томске появилась новая спортивная площадка на месте бывшего пустыря на пересечении улицы Крымской и переулка Донского. Пресс-служба мэрии уточнила, что ее уже ввели в эксплуатацию.

«Это современная огражденная спортивная площадка с резиновым покрытием, оборудованная баскетбольными щитами и снарядами для занятий воркаутом», - прокомментировали в мэрии.

Кроме того, на месте бывшего пустыря сделали озеленение и пешеходные дорожки, установили скамейки и урны. Подрядчиком на объекте была компания «Томское транспортное управление», а в целом на строительство площадки потратили 5,7 миллионов рублей.

Всего же в Томске в этом году по нацпроекту благоустраивают 16 общественных территорий. В мэрии оценивают их общую готовность на 90%.

Ранее в Томске завершили благоустройство четырех скверов.