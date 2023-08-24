Из Томска планируют запустить авиарейсы в Омск и Иркутск

Также из аэропорта Томска планируют возобновить международные перелеты Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиарейсы из Томска в Омск и Иркутск планируют запустить уже в этом году. Об этом заявил губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе заседания Законодательной Думы региона 24 августа. По его словам, самолеты в Омск и Иркутск из Томска начнут летать уже в сентябре.

Также Владимир Мазур рассказал, что из аэропорта Томска планируют возобновить международные перелеты.

Сейчас из томского аэропорта можно улететь в Москву, Санк-Петербург, Казань, Улан-Удэ, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Нижневартовск, Стрежевой, Сочи и Сургут. Некоторые авиарейсы являются субсидируемыми.