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НовостиОбщество24 августа 2023 5:05

Из Томска планируют запустить авиарейсы в Омск и Иркутск

Открыть авиарейсы в города Сибири обещают томские власти
Александра Тайбатрова
Также из аэропорта Томска планируют возобновить международные перелеты

Также из аэропорта Томска планируют возобновить международные перелеты

Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиарейсы из Томска в Омск и Иркутск планируют запустить уже в этом году. Об этом заявил губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе заседания Законодательной Думы региона 24 августа. По его словам, самолеты в Омск и Иркутск из Томска начнут летать уже в сентябре.

Также Владимир Мазур рассказал, что из аэропорта Томска планируют возобновить международные перелеты.

Сейчас из томского аэропорта можно улететь в Москву, Санк-Петербург, Казань, Улан-Удэ, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Нижневартовск, Стрежевой, Сочи и Сургут. Некоторые авиарейсы являются субсидируемыми.