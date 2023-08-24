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НовостиОбщество24 августа 2023 3:08

В Томске волонтеры "ЛизаАлерт" ищут пропавшего 34-летнего мужчину

Илья Дображенков пропал 20 августа
Ксения Высотина
Фото: "ЛизаАлерт" по Томской области

Фото: "ЛизаАлерт" по Томской области

В Томске пропал 34-летний мужчина. Илью Дображенкова родственники не видели с 20 августа, сообщают волонтёры поискового отряда "ЛизаАлерт".

Приметы пропавшего: рост 180, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

В день исчезновения Илья Дображенков был одет в черную кофту, светлую футболку, темно-синие шорты и черные резиновые тапки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).