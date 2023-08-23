Томские врачи спасли пациента после клинической смерти

Пациент и врачи-кардиологи ТОКБ Наталья Зверева и Инна Кожевникова. Фото: департамент здравоохранения Томской области

Томские врачи спасли жизнь пациенту из Северска, у которого случилась клиническая смерть. В облздраве рассказали, что 55-летний мужчина попал в ОКБ в состоянии комы. Ранее за его здоровье боролись северские врачи и провели тромболитическую терапию.

«После этого есть всего 24 часа, чтобы хирургически ликвидировать стеноз, который привёл к развитию инфаркта миокарда», - объяснили в облздраве.

Именно поэтому пациента перевели в томскую ОКБ: здесь ему провели стенирование артерии.

Пациент пришел в себя через неделю после операции, а всего в коме он провел 10 дней. Нарушений речи, памяти, движения у него не зафиксировали, мужчина быстро шел на поправку. А примерно через месяц его готовят к выписке.