В центре Томска подняли флаг всероссийского конкурса «Мастер года»

«Мастер года» - это конкурс среди сотрудников системы профессионального образования Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 23 августа, Томску передают флаг всероссийского конкурса «Мастер года», об этом сообщается на сайте администрации Томской области. «Мастер года» - это конкурс среди сотрудников системы профессионального образования.

«Томские педагоги два года подряд становились финалистами Всероссийского конкурса «Мастер года», - напомнили в пресс-службе обладминистрации.

В этом году в конкурсе будет участвовать победитель регионального этапа, преподаватель Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса Наталья Будз.

В конце церемонии в центре Томска подняли флаг конкурса «Мастер года».