Томичи сняли наличные на почте более 25 тысяч раз

Жители Томского района воспользовались услугой почти 7400 раз с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году жители Томской области более 25 тысяч раз сняли наличные в почтовых отделениях через POS-терминалы, подсчитали в обладминистрации. Это на 8% больше, чем было в том же периоде прошлого года.

«Чаще всего этой услугой пользуются жители Томского района. С января по июль 2023 года они сняли деньги почти 7 400 раз», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Также услуга по снятию наличных на почте востребована в Каргасокском районе: там ей воспользовались почти шесть тысяч раз. А в Шегарском районе наличные через почту сняли свыше четырех тысяч раз. Зачастую почтовые отделения являются единственным местом, где жители отдаленных сел могут снять наличные с карт. Причем, в отличие от банкомата, через терминал на почте можно снять не только круглую сумму, а любую, которая необходима, с расчетом вплоть до копеек.

Терминалы начали устанавливать в почтовых отделениях Томской области в 2016 году. Сейчас в регионе их более 500, и почти 300 располагаются в сельской местности.