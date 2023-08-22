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НовостиОбщество22 августа 2023 6:59

В Томске не нашли подрядчика для строительства инжинирингового центра

Аукцион на поиск подрядчика для строительства центра признан несостоявшимся
Александра Тайбатрова
По результатам проведения закупки все заявки на участие отклонены

По результатам проведения закупки все заявки на участие отклонены

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске не нашли подрядчика, который построил бы инжиниринговый центр в ОЭЗ «Томск». Как следует из информации на сайте Госзакупок, соответствующий аукцион признали несостоявшимся.

«По результатам проведения закупки все заявки на участие отклонены», - говорится в сообщении.

Соответствующий протокол размещен 21 августа.

Напомним, что конкурс на поиск подрядчика для строительства инжинирингового центра объявили в июне. Тогда сообщалось, что смету на объект пересчитали в ценах 2023 года. В инжиниринговом центре планируют построить около 6000 «квадратов» лабораторных площадей.