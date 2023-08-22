В Томске не нашли подрядчика для строительства инжинирингового центра

По результатам проведения закупки все заявки на участие отклонены Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске не нашли подрядчика, который построил бы инжиниринговый центр в ОЭЗ «Томск». Как следует из информации на сайте Госзакупок, соответствующий аукцион признали несостоявшимся.

«По результатам проведения закупки все заявки на участие отклонены», - говорится в сообщении.

Соответствующий протокол размещен 21 августа.

Напомним, что конкурс на поиск подрядчика для строительства инжинирингового центра объявили в июне. Тогда сообщалось, что смету на объект пересчитали в ценах 2023 года. В инжиниринговом центре планируют построить около 6000 «квадратов» лабораторных площадей.