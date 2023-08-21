«Наехал на ребенка»: в Томске «Нива» сбила 10-летнего мальчика

По предварительным данным, ребенок переходил дорогу не по пешеходному переходу Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В томской полиции рассказали о подробностях ДТП с ребенком. Напомним, что несовершеннолетний попал под колеса автомобиля 21 августа на Московском тракте. В пресс-службе ГУ МВД России по Томской области уточнили, что попавшему в ДТП мальчику – 10 лет. После происшествия его отправили в больницу на осмотр. Авария произошла в районе дома №74/1 на Московском тракте. Ребенка сбила «Нива», за рулем которой был 19-летний парень.

«По предварительным данным, ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода», - уточнили в полиции.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.