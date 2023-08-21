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НовостиОбщество21 августа 2023 9:13

Подрядчик из Новосибирска построит ЖК на месте военного госпиталя в Томске

За этот участок инвестор заплатит более 96,5 миллионов рублей
Александра Тайбатрова
На участке можно построить не менее 21 870 и не более 24 300 квадратных метров жилья

На участке можно построить не менее 21 870 и не более 24 300 квадратных метров жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок на улице Сибирской, 83 в Томске, где когда-то располагался военный госпиталь, будет застраивать подрядчик из Новосибирска ООО «СК ТехСтрой». Протокол о результатах аукциона опубликован АО «ДОМ.РФ». В нем участвовали три компании, но наибольшую цену предложила именно компания из Новосибирска – более 96,5 миллионов рублей. При том, что начальная цена аукциона составляла 15 миллионов рублей.

Победитель аукциона заключит договор аренды на участок сроком на 6,5 лет. На нем можно построить не менее 21 870 и не более 24 300 квадратных метров жилья. Также участок нужно будет благоустроить.