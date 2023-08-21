Подрядчик из Новосибирска построит ЖК на месте военного госпиталя в Томске

На участке можно построить не менее 21 870 и не более 24 300 квадратных метров жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок на улице Сибирской, 83 в Томске, где когда-то располагался военный госпиталь, будет застраивать подрядчик из Новосибирска ООО «СК ТехСтрой». Протокол о результатах аукциона опубликован АО «ДОМ.РФ». В нем участвовали три компании, но наибольшую цену предложила именно компания из Новосибирска – более 96,5 миллионов рублей. При том, что начальная цена аукциона составляла 15 миллионов рублей.

Победитель аукциона заключит договор аренды на участок сроком на 6,5 лет. На нем можно построить не менее 21 870 и не более 24 300 квадратных метров жилья. Также участок нужно будет благоустроить.