За полгода в Томской области выявили 15 фальшивых купюр

Чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

За полгода в Томской области выявили 15 поддельных купюр, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Томской области. При этом отмечается, что цифры снизились в 1,6 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей, таких выявили 80%. Одна фальшивая банкнота была номиналом 1000 рублей, и еще две – по 500 рублей.

«С мелкими купюрами фальшивомонетчики обычно не связываются, производство таких денег выйдет дороже их номинала, в основном подделывают купюры крупных номиналов», - рассказала заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит.

Но в ведомстве призвали быть внимательными при расчетах и более мелкими купюрами, особенно при покупках в мелких магазинах, на рынках, у незнакомых частных лиц. Проверять подлинность купюр лучше по нескольким признакам, а если есть малейшие сомнения, такие деньги лучше не брать.

Если же человек все-таки обнаружил у себя фальшивую купюру, ее надо сразу отнести в полицию и рассказать, откуда она могла взяться. Попытка сбыть с рук «фальшивку» - преступление.