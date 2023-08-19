В Томске ремонтируют тротуары и дороги возле школ и детских садов

На улице Красноармейской уложили 400 квадратных метров тротуарной плитки Фото: Евгения ГУСЕВА

Дороги и тротуары возле образовательных учреждений ремонтируют в Томске, отчитались в мэрии. Ремонт идет на подходах к трем школам, четырем дошкольным учреждениям и одному колледжу.

«Кроме того, ремонт позволит улучшить транспортную и пешую доступность для 10 школ и 15 детсадов», - объяснили в мэрии.

Например, 280 квадратных метров новой плитки уже уложено возле гимназии №26 на улице Беринга. Здесь же пролегает дорога к еще четырем школам и пяти детским садам. Ремонт идет и возле детского сада №1 на улице Киевской, а рядом находятся еще один детсад и две школы. Текущий ремонт тротуаров и дорог идет возле Аграрного колледжа, детских садов №39, 76, 82, прогимназии «Кристина», ряда других учреждений.

Ремонт тротуаров в Томске идет активно. На улице Дальне-Ключевской благоустроили 200 «квадратов», а на Красноармейской уложили 400 квадратных метров тротуарной плитки.