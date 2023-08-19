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НовостиОбщество19 августа 2023 2:11

В Томске потеплеет до +20 градусов в субботу, 19 августа

Днем прогнозируют небольшой дождь
Александра Тайбатрова
Погода будет облачной, но с прояснениями. Фото: Анна Ковалева

Погода будет облачной, но с прояснениями. Фото: Анна Ковалева

Днем 19 августа температура воздуха в Томске прогреется до +18…20 градусов, сообщается Томский гидрометцентр. Погода будет облачной, но с прояснениями, может пройти небольшой дождь.

В Томской области прогнозируют температуру +15…20, кое-где воздух может прогреться до +25 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах может пройти дождь.

И в Томске, и в области будет дуть западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. По области возможны порывы до 12 метров в секунду.