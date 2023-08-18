В Томске проверяют школы, в которых идет ремонт

В мэрии отметили, что ремонт школ идет по графику Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В мэрии Томска проверили, как идет капитальный ремонт школ. Заммэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров провел выездное совещание на эту тему и посетил ремонтируемые школы. Сейчас капремонт идет в четырех школах.

«В школе №49 на ул. Мокрушина, 10, сейчас завершены работы по устройству тепло- и пароизоляции крыши», - рассказали в пресс-службе мэрии и уточнили, что сейчас здесь делают гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента, ремонтируют отмостку.

В других школах работы находятся на разных этапах. Так, в школе-интернате №22 на улице Сибирской делают гидроизоляцию фундамента, штукатурят, устанавливают пластиковые окна и т.д. В школе №14 на улице Карла Ильмера укрепляют отмостку и устанавливают окна. А в школе №30 на улице Интернационалистов делают гидроизоляцию крыши, пандус, устанавливают окна. В целом в мэрии отметили, что ремонт идет по графику.

Ранее сообщалось, что лицей №8 Томска откроется 1 сентября после 4-летнего ремонта.