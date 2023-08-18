В Томской области пока не выявлен новый штамм коронавируса «Эрис»

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В Томской области специалисты пока не выявили новый штамм коронавирус «Эрис». Эпидситуация по ковиду оценивается в регионе как стабильная. Об этом сообщает пресс-служба управления регионального Роспотребнадзора.

Новый штамм «Эрис» является подвидом омикрон-штамма. Он может лучше обходить ранее выработанный антиковидный иммунитет, поэтому у него более высокая заразность.

Со ссылкой на ВОЗ специалисты отмечают, что первые образцы штамма «Эрис» были выявлены в мире в феврале. В настоящее время он быстро распространяется, особенно активен в Индии и Великобритании. Штамм «Эрис» выявлен у каждого десятого заразившегося коронавирусом.

В России также были зафиксированы первые случаи заражения. Новый штамм коронавируса может стать доминирующим из-за высокой скорости распространения.

«Симптомы нового штамма практически не отличаются от ОРВИ или других вариантов коронавируса. Новый штамм чуть более «конкурентоспособен» по сравнению с другими вариантами коронавируса», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Эпидситуация по коронавирусу в Томской области оценивается как стабильная. Мониторинг за заболеваемостью продолжается.

Заболеваемость ОРВИ в регионе находится — меньше эпидемического порога. Активный пик заболеваемости ожидают осенью.