В Томской области охота на лося стартует с 1 сентября

Фото: Александр Рогоза

В Томской области охота на лося и свеянного оленя начнется с 1 сентября 2023 года. Для разрешения на охоту необходимо иметь разрешение на добычу и соблюдать правила противопожарной опасности, сообщили в областном департаменте охотничьего и рыбного хозяйства.

Так, охота на лося и северного оленя начнется в определенные сроки:

- взрослые самцы лося с 1 сентября 2023 года по 30 сентября 2024 года;

- все половозрастные группы лося с 15 сентября 2023 года по 10января 2024 года;

-все половозрастные группы дикого северного оленя с 1 ноября 2023 года по 31 января 2024 года.

Подача заявлений на оформление и выдачу разрешений для добычи охотничьих ресурсов осуществляются в соответствии с Приказом Минприроды России.

Также при нахождении на территории томских охотугодьях необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности в лесу. Нельзя разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в лесосеках, в местах, где есть поурочные остатки, с подсохшей травой и под кронами деревьев.