В томской деревне Борики закрылось все, кроме сельпо

Школу в Бориках закрыли 11 лет назад. Фото: Народный фронт

В деревни Борики, которая находится в Томском районе в 20 километрах от Томска, закрылась вся инфраструктура, кроме сельского магазина. На эту ситуацию обратили внимание в Народном фронте, пишет Tomsk.mk.ru. В селе, где живут 500 человек, недавно закрыли почтовое отделение, здание сельского клуба тоже закрыто. Но особенно местных беспокоит то, что закрыта школа, а дети ездят учиться в соседние Зоркальцево и Поросино, где школы и без того переполнены.

«Образовательное учреждение, построенное в 1988 году, закрыли 11 лет назад, поскольку число учеников на тот момент сократилось», - объяснил изданию координатор Народного фронта Томской области Владимир Погудин.

Но, по его словам, сейчас ситуация изменилась. Численность населения Бориков и соседнего села Петрова увеличивается, и детей тоже становится больше. А школа не используется, хотя здание находится в хорошем состоянии, и там есть вся необходимая для учебы инфраструктура, в том числе спортивная площадка.

Есть у местных и проблемы с получением пенсии. Почту закрыли, и чтобы получить деньги, пенсионерам приходится добираться до соседнего села Зоркальцево. А получать пенсию на карту они не могут, так как банкомата в Бориках тоже нет.

Построенный семь лет назад ФАП тоже стоит закрытым. Фельдшер уже год как в декрете, и пациентов принимают всего раз в месяц. Лекарств в Бориках тоже не купить. Чтобы попасть к врачу, жители Бориков ездят за 13 километров в Тимрязево.

Но все эти проблемы, как отметил Владимир Погудин, можно решить. Достаточно найти фельдшера для регулярного приема пациентов, отремонтировать почтовое отделение. А также задействовать здание заброшенной школы.