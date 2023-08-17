Более 100 человек зачислили в вузы Томска по квоте для участников СВО и их детей

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На бюджет по квотам для участников СВО и их детей в томские вузы поступили более 100 человек. Больше всего таких студентов зачислено в Томский государственный университет, сообщили журналистам представители вузов.

Так, в ТГУ по такой квоте на бюджет поступили 35 человек, из них них 25 человек — это дети либо участники СВО и 10 человек дети погибших и получивших увечья.

В ТПУ на бюджет по квоте попали 15 человек, в числе которых четыре участника СВО и 11 детей. В СибГМУ зачислены 27 детей участников СВО.

В ТУСУР поступили семь человек, в ТГПУ — 14 человек, в ТГАСУ — 12, из них семь участников СВО и пять детей.

Напомним, ранее госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, по которому отдельные участники СВО и их дети смогут получить бюджетные места в вузах в рамках квоты.

Поступить по квоте могут Герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества. Кроме того, закон вводит квоту 10% на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, которые получили ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.