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НовостиОбщество16 августа 2023 14:00

В Томске предложили вести фото- и видеофиксацию при эвакуации машин

Томские депутаты предлагают пломбировать конфискованные автомобили
Александра Тайбатрова
В поправках уточняют особенности оплаты за эвакуацию машины

В поправках уточняют особенности оплаты за эвакуацию машины

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Законодательной думе Томской области рассмотрели нововведения касательно эвакуации машин и их перемещения на спецстоянки. В пресс-службе думы объяснили, что этот вопрос рассматривался на заседании комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности. Депутаты предложили внести изменения в соответствующий региональный закон.

«В обновленной редакции устанавливается обязанность лица, ответственного за перемещение и хранение транспортных средств, составлять акт осмотра автомобиля с ведением фото- или видеофиксации его состояния до момента транспортировки», - рассказали о планируемых поправках в думе.

В поправках уточняют особенности оплаты за эвакуацию машины, его хранения и организации доступа. Сообщается, что эти поправки помогут избежать недопонимания в трактовке норм закона.

Ранее за неделю в Томской области эвакуировали более 100 машин.