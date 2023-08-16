В Томске предложили вести фото- и видеофиксацию при эвакуации машин

В поправках уточняют особенности оплаты за эвакуацию машины Фото: Евгения ГУСЕВА

В Законодательной думе Томской области рассмотрели нововведения касательно эвакуации машин и их перемещения на спецстоянки. В пресс-службе думы объяснили, что этот вопрос рассматривался на заседании комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности. Депутаты предложили внести изменения в соответствующий региональный закон.

«В обновленной редакции устанавливается обязанность лица, ответственного за перемещение и хранение транспортных средств, составлять акт осмотра автомобиля с ведением фото- или видеофиксации его состояния до момента транспортировки», - рассказали о планируемых поправках в думе.

В поправках уточняют особенности оплаты за эвакуацию машины, его хранения и организации доступа. Сообщается, что эти поправки помогут избежать недопонимания в трактовке норм закона.

Ранее за неделю в Томской области эвакуировали более 100 машин.