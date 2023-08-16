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НовостиОбщество16 августа 2023 11:23

Эксперты оценили выборы и поглощение парниковых газов в Томской области

В Томской области выбросы за год составляют почти 12 миллионов тонн
Александра Тайбатрова
Самые крупные поглотители парниковых газов – это болота Томской области

Самые крупные поглотители парниковых газов – это болота Томской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты ОГБУ «Облкомприрода» выяснили, что Томская область поглощает больше парниковых газов, чем выбрасывает. В целом за год в регионе вырабатывают почти 12 миллионов тонн парниковых газов. Больше всего выбросов совершают предприятия в сфере энергетики – на их долю приходится более 63% выбросов.

«Наибольший вклад в выбросы вносят сжигание топлива и химическая промышленность», - следует из сообщения.

При этом за год в регионе поглощается более 24 миллионов тонн парниковых газов. Самые крупные поглотители – это болота Томской области. Также большой вклад вносят леса и пастбища.