Движение ограничено на участке улицы Киевской в Томске до 25 августа

Фото: Наталья Качановская/ АиФ-Томск

В Томске до 25 августа ограничили движение транспорта на участке улицы Киевской во время работ на теплосетях, предупреждают в городской администрации.

«Из-за работ «Томск РТС» по реконструкции тепломагистрали № 1 движение транспорта ограничено до 24:00 25 августа на участке улицы Киевской от дома №86 до пересечения с улицы Карташова», — сообщили в мэрии.

Также из-за увеличения объемов работ на тепломагистрали продлено временное ограничение движения на участке улицы Енисейской до улицы Киевская, 68.

Проезд к жилым домам для жителей обеспечен. Движение на данном участке осуществляется по временным дорожным знакам.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.