Около 90% таксистов в Томской области работают нелегально

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В Томской области только 10% таксистов работают легально. Эти люди работают по выданному государством разрешению, рассказал во время прямого эфира глава департамента лицензирования Александр Деев.

Он отметил, что разрешение на работу есть только у 7-10% таксистов. Эти люди имеют разрешения, которые им выдает государство. При получении такого разрешения таксист вступает в правовые связи с государством и пассажирами.

«Такой водитель должен проходить техосмотры, медицинские осмотры и так далее. Ведь когда мы, пассажиры, садимся в такси, то мы доверяем фактически свою жизнь незнакомому человек. Именно поэтому человек должен иметь гарантии. 10 лет назад я сам попал в ДТП, год ходил на костылях. Как оказалось после, водитель мало того, что не имел разрешения, он вообще состоял на учете в наркодиспансере и удивительно, как он вообще получил права», — рассказал Деев.

По его словам, легализовать серых перевозчиков позволит вступающий с 1 сентября закон «О такси». Он направлен на защиту и безопасность пассажиров легкового такси.

В настоящее время пассажир, который ездит на нелегальном такси, в случае получения травм, может получить выплату ОСАГО до полумиллиона рублей. При этом, если ДТП произошло не по вине таксиста, выплаты не будет.

Благодаря новому закону пассажир в зависимости от тяжести травм сможет получить выплату до двух миллионов рублей.