Экс-замначальника УФСИН Томской области осужден на 8 лет за взятки

В Томской области экс-замначальнику УФСИН дали 8 лекторшу колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Томска приговорил бывшего замначальника регионального УФСИН к 8 годам колонии и штрафу в 3 млн рублей по делу о взятках и других должностных преступлениях.

Напомним, с ноября 2012 года по октябрь 2020 года обвиняемый занимал должность главы ФКУ ИК-4 УФСИН России по Томской области, а с октября 2020 года по июнь 2021 года стал замначальника УФСИН России по региону. В этот период совершил ряд должностных преступлений. Путем вымогательства получил от двух осужденных взятки в размере не менее двух миллионов рублей.

В среду, 16 августа, Кировский районный суд признал виновным экс-замначальника УФСИН по нескольким статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями», «Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие путем вымогательства в крупном размере» и по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие путем вымогательства в особо крупном размере».

Суд назначил обвиняемому восемь лет и один месяц в колонии строгого режима. Также его приговорили к штрафу в размере трех миллионов рублей и лишили права занимать руководящие должности в органах власти сроком на пять лет.

Кроме того, суд лишил обвиняемого звания "полковника внутренней службы".

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.